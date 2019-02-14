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В Москву вернутся лютые морозы

Фото: www.globallookpress.com
Новая неделя начнется с похолодания

Зима заканчивается, но никак не хочет отступать и по многолетней традиции готовит москвичам сюрприз. 

Так, следующая неделя начнется с похолодания. Если в понедельник оно будет не таким заметным, то в ночь на вторник, 19 февраля, ожидается сильный мороз. Особенно контраст будет ощутим на фоне плюсовой температуры, которая установилась в последние дни в столице, обещают синоптики.  

" В понедельник, 18 февраля, пройдет небольшой снег, в течение суток -5…0°. Во вторник, 19 февраля, осадков не ожидается, ночью похолодает до -12…-7°, днем наиболее вероятно -5…0°",

прогнозирует Гидрометцентр России.  

В выходные на дворе намечается небольшой плюс, при этом будет достаточно ветрено. В субботу, 16 февраля, порывы ветра достигнут 15 м/с, на следующий день он усилится до 18 м/с.

В эти дни лучше перестраховаться и на всякий пожарный держаться подальше от шатких конструкций, а также не ставить автомобили под деревьями и вблизи линий электропередач. 



Ксения АНДРЕЕВА
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