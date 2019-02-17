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Названа избавляющая от жира диета

Фото: www.globallookpress.com
О проблемных зонах теперь можно забыть

Жир, который нарастает в брюшной полости по соседству с важными органами, представляет большую угрозу для здоровья. Специалисты разработали специальную диету, которая помогает сбросить вес.

Диетологи подчеркнули, что избавиться от ненужных жиров поможет рацион с большим количеством белка, который ускоряет обмен веществ. По их словам, необходимо употреблять куриные яйца, грудку, а также тунец, красную чечевицу, миндаль и запеченные бобы, передает портал Express.

При этом необходимо отказаться от сладкого и быстрых углеводов. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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