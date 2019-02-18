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В Испании героизировали участвовавших в блокаде Ленинграда фашистов

Фото: Фотохроника ТАСС
Солдат особого подразделения признали "бесстрашными и храбрыми бойцами"

Испанские журналисты прославили "Голубую дивизию", которая воевала в годы Великой отечественной войны против СССР на стороне нацистов, назвав ее боевой путь отважным. Статья, в которой испанцы превозносятся до небес за то, что стойко переносили все тяготы, вызвала широкий общественный резонанс.

Публикация вышла в одной из самых популярных газет Испании – ABC. Авторы материала особо подчеркнули, что испанские солдаты "бросали вызов смерти", достойно сопротивляясь Красной армии, хотя находились в ужасных фронтовых условиях.

По мнению журналистов, особенно героически "Голубая дивизия" показала себя во время боев под Волхвом в 1943 г., принимая участие в осаде Ленинграда. Ведь 5,9 тыс испанцев были легко вооружены, а сражались они в Красном бору против 38 батальонов СССР с артиллерией и танками. Несмотря на то, что бой окончился освобождением Красного бора, испанцы назвали победу советских солдат незначительной.

Фото: Фотохроника ТАСС

"Успехи сталинской армии были весьма далеки от того, чтобы назвать их победой. Она потеряла семь-девять тысяч человек из-за героического сопротивления испанских добровольцев. Амбициозная операция "Полярная звезда" провалилась из-за слишком высокой цены за освобождение Красного Бора от испанцев",

– говорится в статье.

При этом некоторые читатели оказались не солидарны с мнением авторов относительно героизации "Голубой дивизии". Многие отметили в комментариях к материалу о том, что действия испанских солдатов лишь продлили "вопиющую" блокаду Ленинграда, в результате которой погибли тысячи мирных жителей.

"Вы не увидите в немецкой прессе статью, в которой напоминается о борьбе нацистской армии на земле другой страны. Это происходит только в Испании", – возмутился один из читателей, передает телеканал "360".

Фото: Фотохроника ТАСС

"Какой позор, что люди гордятся теми, кто помог злейшему врагу человечества. Худший этап в истории Испании", "Не стоит гордиться такими страницами в истории вашей страны", "Зверства фашистов не имеют оправданий", - подчеркнули интернет-пользователи.

"Голубая дивизия" воевала на стороне нацисткой Германии до 1943 г., когда лидер Испании Франсиско Франко отозвал солдат на родину.  

Полина ИВАНОВА
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