Герой СССР уехал из России

Известный космонавт Алесей Леонов покидает страну на фоне скандала

Человек, который первым покорил открытый космос, отправился за рубеж. Герой СССР Алексей Леонов покинул Россию на фоне нашумевшей истории, которая всплыла на минувших выходных.

Речь идет о хищении 2,5 млрд руб. в банке "Восточный". По данному делу проходит основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. В субботу, 16 февраля, он заключен под стражу на 2 месяца по решению Басманного суда. А Леонов является членом консультативного комитета этой фирмы. Однако помощница Героя РФ Наталья Филимонова утверждает, что он уехал за границу, чтобы поправить свое здоровье.

"Алексей Архипович находится за границей на лечении. Все в плановом режиме. Ничего экстренного не произошло", – заверила представитель космонавта, передает "Интерфакс".

При этом родственница Леонова уточнила, что "побег" из страны спровоцировал не коррупционный скандал, а болезнь почек. Космонавт находится на диализе.