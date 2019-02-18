Унитаз из интернета "раскрыл" ложь Навального в «расследовании» о питании в московских школах

Видеоблогер Алексей Навальный опубликовал в Сети видео очередного "громкого расследования", в рамках которого он затронул тему качества питания в детских садах и школах Москвы

В виде так называемых доказательств блогер использовал в том числе фото унитаза, в котором якобы мыли овощи и фрукты. Пользователи Сети решили проверить снимки и выяснили, что иллюстрации давно гуляют по Интернету и не имеют ничего общего со столичным пищеблоком.

Навальный же, не раз пойманный на лжи, в ролике пугал подписчиков "чудовищными условиями хранения" продуктов. И даже привел в качестве доказательства мнение "эксперта". Им оказалась некая Надежда Шилова, ранее работавшая в компании "Московский школьник", которой и было посвящено "расследование".

Она утверждает, в зону ее ответственности входила деятельность 25 пищеблоков, по факту их оказалось всего 18, пишет издание "Накануне. ру" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Но, наверное, самая большая ложь Надежды Шиловой, уверяют авторы материала, коснулась коррупции сотрудников МосГИК. Заявляя о покупке документов, женщина вводит зрителей в заблуждение: источник подтвердил, что она ни разу не участвовала в проверках пищеблока. А что касается актов проверяющих органов, ни на одном из них нет её подписи.

Работа предприятия всегда отвечала необходимым требованиям, подтвердил исполнительный директор Николай Фатеев. Он записал видео своеобразной экскурсии, где продемонстрировал зону загрузки, условия хранения продуктов. Под каждую категорию продовольствия отведены отдельные комнаты, и они не хранятся на территории предприятия больше суток. Совершенно абсурдно и утверждение Шиловой по поводу моечных ванн, которые якобы перемещали: это невозможно, поскольку они подключены к системе водоснабжения образовательной организации и находятся на её балансе.

Следуя всем вышеизложенным опровержениям "расследования" блогера Навального, можно с уверенностью сказать, что само предприятие и неравнодушные пользователи развенчали наглый фейк.