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Опровергнуты главные стереотипы об импотенции

Фото: pixabay.com
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Низкий уровень тестостерона не влияет на эректильную дисфункцию

Многие мифы о проблемах в сексуальной жизни мужчин, в которые люди верят годами, на самом деле неоправданны. Поэтому ученый из Швеции решил раз и навсегда расставить все точки над i в этом непростом вопросе.

Так, например, многие считают, что импотенция бывает только у пожилых мужчин, возникая в силу возраста, сосудистых недугов, повышенного давления и диабета. Однако у каждого представителя сильного пола хоть раз в жизни случались подобные приступы – от стресса или алкоголя. И если один раз такое произошло, то это не означает, что проблема сохранится навсегда. У некоторых причиной снижения сексуальной активности является заболевание, например неврологическое. При этом иногда ухудшение мужского здоровья в среднем возрасте говорит о предрасположенности к инфаркту.

Психологические причины – депрессия и стресс – играют роль, но чаще эректильную дисфункцию вызывают именно физиологические заболевания, из-за которых ухудшается кровоснабжение и производство необходимых гормонов. 

Фото: www.globallookpress.com

Еще один миф заключается в том, что лекарства могут полностью наладить потенцию. А препараты улучшают не эрекцию. Тем более после приема таблетки необходимо подождать, а к тому моменту желание может уже угаснуть. Чтобы интимная жизнь наладилась, необходимы вспомогательные средства, например, эрекциональное кольцо.

Более того, "Виагра" и другие подобные вещества, как говорится в статье Aftonbladet, не вызывают моментально эрекцию, они в состоянии усилить уже начавшуюся. Поэтому она пропадает после оргазма, даже если мужчина принял препарат. Импотенция не обязательно означает конец интимной жизни – весь процесс ограничивается фантазией. Получить наслаждение возможно с помощью других способов, но для этого потребуется больше стимуляции.

Примечательно, что эректильная дисфункция не зависит от желания, хотя и связана с ним. За это отвечают разные факторы: за первое – нервы, а за второе – мозг. Импотенция не появляется от плохого качества спермы, хотя рак простаты или инфекции могут спровоцировать проблемы с эрекцией и повлиять на сперматозоиды. 

Полина ИВАНОВА
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