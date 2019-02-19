В Петербурге эвакуировали сотни зданий

В Смольном отреагировали на атаки телефонных хулиганов

"Нас так просто не напугать", – прокомментировали в правительстве Санкт-Петербурга всплеск фейковых сообщений о заминировании того или иного объекта. Всего за сутки их поступило более тысячи.

К счастью, ни одно из них не подтвердилось, отметила председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина. Всего было эвакуировано 436 зданий. Экстренные службы, которых в Северной столице достаточно, оперативно решили все нештатные ситуации.

"Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом!" – пояснила Аришина.

Администрация продолжает держать руку на пульсе, уточняет FlashNord.