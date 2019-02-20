Суд Таиланда разрешил выдать арестованного россиянина США

Гражданин РФ находится в местной тюрьме по обвинению в финансовых махинациях

Уголовный суд Бангкока удовлетворил запрос американцев на то, чтобы экстрадировать Дмитрия Украинского в США, хотя ранее было принято решение передать его России. Теперь центральные органы властей Таиланда определят, куда все-таки отправить россиянина.

О постановлении суда сообщает агентство РИА "Новости". Как напоминает телеканал RT, Украинского задержали в Паттайе в 2016 г. по запросу Федерального бюро расследований США. Ранее таиландцы приговорили россиянина к 10 годам тюрьмы за хищение денег с кредитных карт. Защита мужчины еще в июле 2018-го подала апелляцию по этому делу.