Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Суд Таиланда разрешил выдать арестованного россиянина США

Гражданин РФ находится в местной тюрьме по обвинению в финансовых махинациях

Уголовный суд Бангкока удовлетворил запрос американцев на то, чтобы экстрадировать Дмитрия Украинского в США, хотя ранее было принято решение передать его России. Теперь центральные органы властей Таиланда определят, куда все-таки отправить россиянина.

О постановлении суда сообщает агентство РИА "Новости". Как напоминает телеканал RT, Украинского задержали в Паттайе в 2016 г. по запросу Федерального бюро расследований США. Ранее таиландцы приговорили россиянина к 10 годам тюрьмы за хищение денег с кредитных карт. Защита мужчины еще в июле 2018-го подала апелляцию по этому делу. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей