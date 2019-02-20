Большинство специалистов уже трудоустроены

На Севастопольском проспекте Москвы, в Центре планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), обсудили кадровую судьбу его первого филиала в Зюзино, в котором идет капремонт. 70 работников медучреждения уже трудоустроены в головное подразделение и ряд других акушерских стационаров. Некоторые из них – теперь в штате больниц им. Юдина, им. Буянова, Спасокухоцкого, ГКБ им. Мухина, уточнил главврач Центра Олег Латышкевич.

При подборе места работы, пояснил он, учитывалась близость к дому сотрудника. Также среди критериев были занимаемая должность и соответствующее образование. Часть специалистов воспользовались заманчивым предложением – пошли на курсы повышения квалификации или переподготовки, которые дают возможность дальнейшего карьерного роста.

Однако еще остались временно безработные медики. Проблема вынужденного простоя разрешима, заявили собравшимся. С этой целью на встрече присутствовали представители крупнейших стационаров столицы: ГКБ имени Юдина и ГКБ №67 имени Ворохобова. Эти клиники в данный момент нуждаются в специалистах, отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Самое главное – это определиться с тем, где будут работать пока не трудоустроенные сотрудники роддома №10. Для этого у нас есть все возможности. На встречу пришли главные врачи и больницы Юдина, там есть акушерский стационар, и больницы имени Ворохобова – там в этом году будет открыт крупнейший перинатальный центр с огромными возможностями",

– пояснил Хрипун, подчеркнув, что сотрудники филиала без работы не останутся, поскольку в городской системе здравоохранения на каждого соискателя имеется порядка трех вакансий. Данную информацию подтвердил главврач ГКБ имени Ворохобова Андрей Шкода, пояснив, что в достраиваемом перинатальном центре ждут акушеров и гинекологов.

"Это крупнейший перинатальный центр Европы. 52 тысячи квадратных метров, лучшие современные технологии, которые на сегодняшний день будут реализованы в Москве, в России. И мы предлагаем всем врачам, всем медицинским сестрам, которые работают на сегодняшний день в родильном доме № 10, перейти работать к нам, и у нас для этого есть все возможности", – цитирует медика Агентство городских новостей "Москва".

К слову, в столице развернется большая стройка. Еще в проекте и уже возводятся три объекта родовспоможения. Это перинатальный корпус ГКБ № 67 им. Ворохобова, неонатальный корпус с консультативно-диагностическим центром роддома № 4 ГКБ им. Виноградова и роддом новой больницы в Коммунарке.

Жители ЮЗАО и района Зюзино могут сами определить место расположения и "характер" медицинского учреждения. Оставить свой голос, например, за поликлинику или роддом вскоре можно будет на портале "Активный гражданин".