Весна обманула: в Москву придут февральские метели

Временное потепление сменится суровым снегопадом

Февральская оттепель, порадовавшая жителей Центральной России, заканчивается – сильные снегопады начнутся в столичном регионе в четверг, 21 февраля.

По прогнозам Гидрометцентра, завтра в Москве температура воздуха понизится до 0 -2°С, на город обрушится метель, порывы ветра достигнут 13-18 м/c, на дорогах гололедица. В пятницу, 22 февраля, будет еще холоднее – до -8-10°С, снегопады немного утихнут, но порывистый ветер – до 15-20 м/с – останется. В День защитника Отечества также будет холодно – до -5-7°С, пройдет небольшой снег, ветер утихнет до 5-10 м/c. К воскресенью в столице немного потеплеет – столбики термометров покажут от -5°С до нуля.

Центр организации дорожного движения уже посоветовал автомобилистам из-за плохой погоды воспользоваться общественным транспортом, отмечает "Вечерняя Москва". А в Подмосковье для предотвращения несчастных случаев на льду в полтора раза усилили патрулирование водоемов. Спасатели, правоохранители и волонтеры особенно тщательно проверяют места, где люди массово выходят на лед или занимаются подледной рыбалкой, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".