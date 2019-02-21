Та еще отрава: пиво и вино оказались ядовитыми

Губительные для здоровья вещества попадают во время приготовления напитков

Мышьяк, кадмий и свинец, попадающие в алкогольные напитки во время фильтрации, могут нанести непоправимый вред.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ранее исследования показали, что в фильтрованном алкоголе часто превышено содержание тяжелых металлов, однако было непонятно, почему такое происходит. Эксперты предположили, что загрязнение пива и вина вредными примесями происходит из-за использования в процессе фильтрации диатомита (другое название – кизельгур) – особого вида горной руды.

Исследователи проанализировали несколько видов диатомитовых фильтров и установили, что все они содержат тяжелые металлы. После фильтрации пива и вина концентрация мышьяка в напитках выросла примерно в 4-8 раз по сравнению с тем, что было до очищения, превысив безопасный предел содержания этого ядовитого вещества, установленный управлением по контролю безопасности продуктов и лекарств США.