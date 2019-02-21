Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Та еще отрава: пиво и вино оказались ядовитыми

Фото: pixabay.com
Губительные для здоровья вещества попадают во время приготовления напитков

Мышьяк, кадмий и свинец, попадающие в алкогольные напитки во время фильтрации, могут нанести непоправимый вред.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ранее исследования показали, что в фильтрованном алкоголе часто превышено содержание тяжелых металлов, однако было непонятно, почему такое происходит. Эксперты предположили, что загрязнение пива и вина вредными примесями происходит из-за использования в процессе фильтрации диатомита (другое название – кизельгур) – особого вида горной руды. 

Исследователи проанализировали несколько видов диатомитовых фильтров и установили, что все они содержат тяжелые металлы. После фильтрации пива и вина концентрация мышьяка в напитках выросла примерно в 4-8 раз по сравнению с тем, что было до очищения, превысив безопасный предел содержания этого ядовитого вещества, установленный управлением по контролю безопасности продуктов и лекарств США.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей