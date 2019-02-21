В петербургской школе устроили скандал из-за цвета волос ученика

Абсурдные правила выдумала администрация частного лицея

Эксперименты с внешностью нарушают порядок одного из учебных заведений Северной столицы. Там изгоем стал белокурый школьник. Его попросту не впускают на порог частного лицея. Хотя мальчик изменение цвета волос обговаривал с классным руководителем, рассказала адвокат его семьи Анна Радованович.



"После появления в школе классный руководитель подтвердил соответствие оттенка правилам, принятым в лицее, а через некоторое время к сыну моих доверителей подошел завуч учебного заведения и сказал о том, что цвет недопустим, пригласив директора",

– цитирует защитницу "ФедералПресс".

В итоге ребенок попал под прессинг школьной власти. Директор ежедневно требовала перекрасить волосы, завуч заперла в кабинете, позволив ему только один раз за несколько часов отлучиться в туалет.

Чем закончится данная история, неясно. Пока родителей вызвали на конфликтную комиссию. Они же, в свою очередь, будут искать защиты в лице полиции, прокуратуры и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.