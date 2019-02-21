Нашим солдатам приходилось буквально ценой собственной жизни набираться боевого опыта

Основной причиной катастрофических неудач СССР в начале Великой Отечественной войны стала неграмотность высшего командирского состава Красной армии. Об этом писал в своих дневниках маршал Советского Союза Родион Малиновский. Об обнаруженных в Центральном архиве Минобороны РФ записях военачальника сообщил сегодня кандидат исторических наук Александр Ясаков в ходе круглого стола, посвященного памяти легендарного полководца в Общественной палате.

В дневниках Малиновского рассказывается о событиях, которые происходили на фронтах с марта 1941-го по февраль 1943 года.

Историк отмечает, что в записях маршала "красной нитью" звучит рефрен – неспособность некоторых советских генералов решать боевые задачи. Речь идет о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и части фронтового уровня. Родион Яковлевич пишет, что это происходило повсеместно.

По мнению полководца, дилетантство красных командиров не имело отношения к их личным качествам, а связано "с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя".





Ясаков процитировал текст маршала, где тот рассуждает о плохой подготовке командиров:

"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба… Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было".

Как пишет РИА "Новости", на круглом столе выступил и директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, который сообщил, что скоро будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского в Москву во время Гражданской войны в Испании. Он подчеркнул, что зафиксированная маршалом военная обстановка в регионе более честно отображает факты, нежели те реляции советских офицеров, которые те слали в Москву в то время.

Необходимо добавить, что выводы дважды Героя Советского Союза навряд ли удивят любителей истории, поскольку в столь масштабном провале в июне 41-го армады красноармейцев нет ничего парадоксального с учетом глобальных чисток властей в рядах вооруженных сил СССР, начиная с 37-го года.

По разным оценкам, тогда были репрессированы более двух десятков тысяч военнослужащих высшего состава армии, из которых в период с 37-го по 41-й расстреляно свыше 400 командиров РККА, из них два маршала, 24 командармов и флотоводцев 1-го и 2-го ранга, 58 комкоров, 122 комдива и 201 комбрига.

