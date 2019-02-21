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Советский маршал указал на причины провала Красной армии летом 1941 года

Кадр из фильма "Брестская крепость"
Нашим солдатам приходилось буквально ценой собственной жизни набираться боевого опыта

Основной причиной катастрофических неудач СССР в начале Великой Отечественной войны стала неграмотность высшего командирского состава Красной армии. Об этом писал в своих дневниках маршал Советского Союза Родион Малиновский. Об обнаруженных в Центральном архиве Минобороны РФ записях военачальника сообщил сегодня кандидат исторических наук Александр Ясаков в ходе круглого стола, посвященного памяти легендарного полководца в Общественной палате.

В дневниках Малиновского рассказывается о событиях, которые происходили на фронтах с марта 1941-го по февраль 1943 года.

Историк отмечает, что в записях маршала "красной нитью" звучит рефрен – неспособность некоторых советских генералов решать боевые задачи. Речь идет о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и части фронтового уровня. Родион Яковлевич пишет, что это происходило повсеместно.

По мнению полководца, дилетантство красных командиров не имело отношения к их личным качествам, а связано "с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя".

Родион Малиновский. Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

Ясаков процитировал текст маршала, где тот рассуждает о плохой подготовке командиров:

"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба… Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было".

Как пишет РИА "Новости", на круглом столе выступил и директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, который сообщил, что скоро будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского в Москву во время Гражданской войны в Испании. Он подчеркнул, что зафиксированная маршалом военная обстановка в регионе более честно отображает факты, нежели те реляции советских офицеров, которые те слали в Москву в то время.

Необходимо добавить, что выводы дважды Героя Советского Союза навряд ли удивят любителей истории, поскольку в столь масштабном провале в июне 41-го армады красноармейцев нет ничего парадоксального с учетом глобальных чисток властей в рядах вооруженных сил СССР, начиная с 37-го года.

По разным оценкам, тогда были репрессированы более двух десятков тысяч военнослужащих высшего состава армии, из которых в период с 37-го по 41-й расстреляно свыше 400 командиров РККА, из них два маршала, 24 командармов и флотоводцев 1-го и 2-го ранга, 58 комкоров, 122 комдива и 201 комбрига.

Елена УСОВА
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