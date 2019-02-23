Как Навальный и Соболь "пристроились" к истории с отравлением в Москве

Блогер и его юрист ФБК поспешили присвоить лавры победителей себе

Алексей Навальный и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь и в социальных сетях утверждают, что возбуждение уголовного дела из-за отравления подмосковных школьников – это заслуга фонда. Однако простейшее сопоставление дат в "расследовании" вскрывает факт, что это фейк пишет РИА ФАН.

Любовь Соболь сообщила в Twitter, что СК завел дело по поводу некачественных продуктов питания в столичных детсадах по требованию Навального. Правда, в сети сразу указали на некоторые неточности логических связок в речи юриста ФБК.

В сообщении на сайте Следственного комитета РФ говорится, что дело открыто 2 февраля. Тогда первое расследование Навального увидело свет только 31.01, т.е. за 36 часов до начала следственных действий. Получается, что на доследственные проверки у сотрудников комитета ушло всего полтора дня. Но это в принципе невозможно, так как на подобную работу уходит от 3 – 4 дней и больше, пишут авторы телеграмм-канала "Шавки Красовского".

Объяснение этому факту очевидно: следователи СК начали работу по факту заболеваний детей еще 29 декабря. После тщательной проверки фактов возбудили дело 2 февраля. А расследование ФБК от 31 января к этому не имеет никакого отношения.

В Сети на такие высказывания Соболь и Навального отреагировали эмоционально. Многие пользователи писали в комментариях, что "кто-то выдает результаты чужой работы за свои заслуги", а другие советовали "не хвастаться на ровном месте".

Примечательно, что глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин приглашал Любовь Соболь на инспекции своего предприятия. Но юрист ФБК оба раза проигнорировала инициативу известного петербургского бизнесмена.