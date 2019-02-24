Появились доказательства встречи Пригожина и Соболь

Вскрылись новые подробности встречи Пригожина и Соболь

Несмотря на то, что юрист ФБК Навального Любовь Соболь всячески скрывает факт встречи в Петербурге с владельцем пищевого комбината "Конкорд" Евгением Пригожиным, в интернете уже появились доказательства.

В частности, Telegram-канал "СИЛОВИКИ" опубликовал схемы передвижений предпринимателя и соратницы Навального 17 февраля. На них видно, что оба заходили в "Имидж студию Дениса Осипова" на Невском проспекте. Также было установлено, что Пригожин и Соболь пересекались на Прачечном переулке у входа в вегетарианское кафе "Лаор".

Ранее были предоставлены фотодоказательства встречи самого Алексея Навального с Евгением Пригожиным в отеле "Sokos".

Канал "СИЛОВИКИ" пообещал, что вскоре последует продолжение истории.

Стоит отметить, что юрист ФБК пытается скрыть, что встречалась с Пригожиным. В интервью изданию "Медуза" она называла данную информацию "комичной", однако не опровергала ее. Алексей Навальный тоже долго не признавал факт встречи с петербургским бизнесменом, однако пресс-служба "Конкорда" подтвердила переговоры.

Представители бизнесмена заявили, что Навальный шантажировал Пригожина, требуя у него 300 миллионов рублей. В обмен блогер обещал прекратить информационную атаку на предприятие бизнесмена. Навальный дал на размышление две недели. По истечении срока на встречу с Евгением Пригожиным приехала Любовь Соболь, однако получила категорический отказ от предпринимателя.