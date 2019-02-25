"Пусть им будет стыдно": полицейский-насильник из Уфы молит о справедливости

Обвиняемый попросил журналистов помочь установить истину

Экс-начальник УВД по Уфимскому району башкирской столицы, которого обвиняют в изнасиловании коллеги-дознавательницы, назвал уголовное дело против него полностью сфабрикованным и обратился к средствам массовой информации за помощью.



"Еще раз обращаюсь к представителям СМИ. Помогите установить истину. Дело сфальсифицировано полностью",

– приводит слова бывшего полицейского телеканал "360". Он также заявил, что надеется на справедливое решение суда, "если правда есть".

Сегодня в Советском районном суде Уфы рассматривался вопрос о продлении ареста обвиняемому. В ходе заседания он вновь заявил о своей невиновности. В ответ на предложение обратиться к потерпевшей ее бывший коллега сказал: "Бог ей судья… Пусть им будет стыдно – тем, кто меня подставил".

На вопрос о самочувствии экс-сотрудник органов правопорядка заявил, что чувствует себя хорошо. "Главное, ни в чем не виноват", – сообщил он.

В результате суд принял решение продлить арест фигуранту дела до 30 апреля, сообщает ТАСС. Вопрос о продлении ареста двум другим обвиняемым будет рассматриваться 26 и 27 февраля.

В середине января сообщалось, что следствие по этому резонансному делу столкнулось с определенными сложностями. Результаты экспертизы, зафиксировавшие на одежде потерпевшей следы ДНК четырех женщин, а не трех мужчин, завели правоохранителей в тупик. Вероятно, частицы эпителия на одежде оставили прикасавшиеся к потерпевшей в день преступления ее мама, сестра и подруги. При этом ранее стало известно, что первоначальный анализ ДНК подтвердил причастность обвиняемых к изнасилованию молодой дознавательницы.

Защита бывших полицейских заявила о намерении подать жалобу на следственные органы, которые, по мнению адвокатов, затягивают следственные действия. "От нас что-то скрывают? Или тянут время? Если на одежде нет следов обвиняемых, тогда зачем их держать под стражей?" – заявлял один из защитников, Рустам Ибрагимов.

Скандальный инцидент случился в конце октября прошлого года в Уфе. Трех местных полицейских задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Их уволили из Министерства внутренних дел, а суд отправил всех троих под двухмесячный арест, который впоследствии был продлен.