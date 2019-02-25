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Пензенской семье вручили котелок их погибшего на фронте родственника

Фото: www.globallookpress.com
Участники проекта "Единой России" по восстановлению исторической памяти передали реликвию в День защитника Отечества

В субботу, 23 февраля, в Пензе прошла церемония передачи фамильной ценности, принадлежавшей одному из бойцов Красной армии, который участвовал в сражении с войсками гитлеровской Германии.

Речь идет о красноармейце Алексее Воронкове, чья жизнь оборвалась в бою на пензенской земле незадолго до капитуляции немцев – 26 марта 1945 года. В местах военных действий был обнаружен котелок солдата, в котором застряли два осколка. Его нашли члены проекта "Историческая память", который был создан "Единой Россией" в целях сохранения и восстановления исторической и культурной памяти.

Фамильную ценность родственникам фронтовика вручил член общественного совета "Исторической памяти" Александр Зайцев. Мероприятие, специально приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло рядом с Монументом воинской и трудовой Славы в Пензе. Выступая перед собравшимися, Зайцев отметил, что на алтарь победы над фашистами Пенза положила ни много ни мало 200 тысяч жизней своих горожан. И далеко не все из них найдены и преданы земле как положено.   

"Великий полководец Суворов говорил, что война не закончена, пока не похоронен последний ее солдат. Я благодарен калининградцам за ту важную работу, которую они ведут. Наши пензенские поисковики также занимаются сбережением исторической памяти", – цитирует Зайцева пресс-служба "Единой России".

Приглашенная на церемонию внучка красноармейца Нина Свинаренко поблагодарила проект от имени всех родственников. Она рассказала о том, что Алексей был не единственным ребенком в семье Воронковых, кто воевал. Таких было пятеро, и все они внесли вклад не только в разгром немецкой армии, но и стали примером для своих потомков.

"Они привили и нам, своим детям, трудолюбие, порядочность, любовь к Родине, уважение к старшим, а мы, в свою очередь, стараемся воспитать эти качества в наших детях и внуках", – сказала она.

Губернатор и секретарь регионального отделения "Единой России", председатель заксобрания Валерий Лидин выразил надежду на то, что сотрудничество с "Исторической памятью" в этом вопросе будет и дальше столь же плодотворным. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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