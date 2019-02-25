Хлеб вызывает рак

Главный продукт на столе оказался настоящим химоружием

Ученые из университета Колорадо решили выяснить, полезен ли хлеб, поджаренный в тостере. Специалисты следили за изменениями состава воздуха в момент его приготовления и были шокированы результатами своего эксперимента. Оказалось, что такой продукт превышает по своей токсичности загазованную улицу.

На поверхности тостов обнаружили множество вредных веществ, в том числе этанол – побочный продукт дрожжей. От одного куска поджаренного хлеба в воздух попадает 300–400 микрограмм этого вещества на кубический метр, а от подгоревшего – 3–4 тыс. микрограмм. Обычный тост уже в 15 раз превышает безопасный порог концентрации этанола. От этого у людей бывают проблемы с дыханием и даже сердцем. Согласно ВОЗ, нормальное содержание этанола в воздухе не должно быть больше 25 микрограмм на кубический метр.

Исследователи, как говорится в статье издания The Sunday Times, отмечают, что два тоста загрязняют воздух кухни, как транспорт и заводы в Лондоне за 15 минут. При этом находящиеся в тостере пыль и грязь могут скапливаться в органах и способствовать развитию рака легких.