"Рыжий тарзан" Дацик вышел на свободу

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Известный в прошлом боец смешанных стилей Вячеслав Дацик
выпущен на волю.
Об этом сообщает Flashnord.
Городской суд Петербурга закрыл за истечением срока давности уголовные дела против Дацика, возбужденные по статьям "незаконное проникновение в жилище" и "побои". Его признали виновным только по статье "хулиганство", назначив 3,5 года в исправительной колонии строго режима. Этот срок Дацик отбыл в изоляторе.
В мае 2016 года Дацик устроил дебош в публичных домах в Петербурге, выгнав на улицы проституток и посетителей в голом виде.
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