"Рыжий тарзан" Дацик вышел на свободу

Против скандального спортсмена прекратили уголовное преследование

Известный в прошлом боец смешанных стилей Вячеслав Дацик выпущен на волю.



Об этом сообщает Flashnord.

Городской суд Петербурга закрыл за истечением срока давности уголовные дела против Дацика, возбужденные по статьям "незаконное проникновение в жилище" и "побои". Его признали виновным только по статье "хулиганство", назначив 3,5 года в исправительной колонии строго режима. Этот срок Дацик отбыл в изоляторе.

В мае 2016 года Дацик устроил дебош в публичных домах в Петербурге, выгнав на улицы проституток и посетителей в голом виде.