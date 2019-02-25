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"Рыжий тарзан" Дацик вышел на свободу

Против скандального спортсмена прекратили уголовное преследование

Известный в прошлом боец смешанных стилей Вячеслав Дацик выпущен на волю.

Об этом сообщает Flashnord.

Городской суд Петербурга закрыл за истечением срока давности уголовные дела против Дацика, возбужденные по статьям "незаконное проникновение в жилище" и "побои". Его признали виновным только по статье "хулиганство", назначив 3,5 года в исправительной колонии строго режима. Этот срок Дацик отбыл в изоляторе.

В мае 2016 года Дацик устроил дебош в публичных домах в Петербурге, выгнав на улицы проституток и посетителей в голом виде.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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