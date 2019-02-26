Названы последствия исчезновения облаков

Жизнь на Земле изменится навсегда

Ученые из Калифорнии предполагают, что разрушение слоисто-кучевых облаков может привести к изменению климата.

Эти облака покрывают 20% океанов в низких широтах и преобладают в субтропиках. Они охлаждают Землю, создавая тень на больших участках поверхности.

Ученые сделали мелкомасштабную модель типичного участка атмосферы над субтропическим океаном и сильное движение облаков. Выяснилось, что при повышении количества углекислого газа в три раза облака распадаются. Их разрушение может спровоцировать повышение температуры поверхности Земли на 8 градусов, передает Nature Geosciencevolume.

При худшем раскладе, это может произойти уже в следующем столетии.

"Полученные результаты показывают, что при изменении климата существуют опасные пороги, о которых мы даже не подозревали. Я надеюсь, что технологические трансформации все же приведут к снижению выбросов углерода, и мы не достигнем критической отметки" – говорит автор исследования Тапио Шнайдер.