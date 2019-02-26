"Единая Россия" сохранит экологию в Хакасии

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Участники дискуссионной площадки "Чистая страна" собрались на конференции Хакасского регионального отделения "Единой России", чтобы найти способы, которые позволят усилить контроль за чистотой и безопасностью окружающей среды в регионе. Помимо этого, они придумали, как повысить эффективность одноименного партийного проекта.
Так, например, за ходом реформы ТКО в республике будут следить еще внимательнее, нормы выбросов для предприятий-загрязнителей будут четко установлены. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов подчеркнул, что после начала действия мусорной реформы в республике появился региональный оператор. Однако существует проблема в том, что тарифы одной зоны от другой отличаются в 2,5 раза.
"При этом не установлены нормативы накопления для юридических лиц, а это значит, что нагрузка фактически перекладывается на граждан",
– заявил Бурматов.
Он обратил внимание на то, что в регионе не принято раздельно собирать мусор. Этот вопрос партия решит вместе с органами исполнительной власти. Бурматов также добавил, что для того, чтобы искоренить проблемы экологии, необходимо привлечь федеральные средства. Для этого "Единая Россия" активизирует проектную деятельность с помощью участия в программе "Чистая вода". Например, начнется строительство очистных сооружений, рекультивация полигонов и уничтожение несанкционированных свалок.
Во время конференции партийцы призвали создать в муниципальных образованиях программы, которые бы еще лучше контролировали загрязнение атмосферы и минимизировали вредные выбросы в Абакане, Черногорске и поселке Усть-Абакан. Также участники предложили разработать превентивные меры, чтобы не допустить введения на территории республики социальной нормы электропотребления. Достичь этого можно с помощью экологического сбора для решения проблем в рамках партпроекта. Бурматов подметил, что работы очень много, но он уверен, что команда справится со всеми проблемами.
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