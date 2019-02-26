"Единая Россия" сохранит экологию в Хакасии

Депутаты поспособствуют тому, чтобы люди привыкли раздельно собирать отходы

Участники дискуссионной площадки "Чистая страна" собрались на конференции Хакасского регионального отделения "Единой России", чтобы найти способы, которые позволят усилить контроль за чистотой и безопасностью окружающей среды в регионе. Помимо этого, они придумали, как повысить эффективность одноименного партийного проекта.

Так, например, за ходом реформы ТКО в республике будут следить еще внимательнее, нормы выбросов для предприятий-загрязнителей будут четко установлены. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов подчеркнул, что после начала действия мусорной реформы в республике появился региональный оператор. Однако существует проблема в том, что тарифы одной зоны от другой отличаются в 2,5 раза.

"При этом не установлены нормативы накопления для юридических лиц, а это значит, что нагрузка фактически перекладывается на граждан",

– заявил Бурматов.

Он обратил внимание на то, что в регионе не принято раздельно собирать мусор. Этот вопрос партия решит вместе с органами исполнительной власти. Бурматов также добавил, что для того, чтобы искоренить проблемы экологии, необходимо привлечь федеральные средства. Для этого "Единая Россия" активизирует проектную деятельность с помощью участия в программе "Чистая вода". Например, начнется строительство очистных сооружений, рекультивация полигонов и уничтожение несанкционированных свалок.

Во время конференции партийцы призвали создать в муниципальных образованиях программы, которые бы еще лучше контролировали загрязнение атмосферы и минимизировали вредные выбросы в Абакане, Черногорске и поселке Усть-Абакан. Также участники предложили разработать превентивные меры, чтобы не допустить введения на территории республики социальной нормы электропотребления. Достичь этого можно с помощью экологического сбора для решения проблем в рамках партпроекта. Бурматов подметил, что работы очень много, но он уверен, что команда справится со всеми проблемами.