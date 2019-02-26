Скончался известный российский поэт

Сборники стихов автора прославили петербургскую школу поэзии на всю страну

В Северной столице в ночь на 26 февраля умер Глеб Горбовский на 88-м году жизни. Он был одним из самых популярных неофициальных поэтов Ленинграда.

Сообщивший эту трагическую новость на своей странице в Facebook глава издательства "Аничков мост" Евгений Жуков не стал раскрывать причину смерти автора. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил родным и поклонникам Горбовского свои соболезнования, подчеркнув, что его лирика стала важной частью золотого фонда отечественной литературы.

Как напоминает портал FlashNord, Горбовский также был выдающимся прозаиком. Лауреат премии РСФСР имени М. Горького стал известным благодаря произведениям "В коммуналке", "Первые проталины" и "Художнику-модернисту".