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Встречались, слышали и видели: в сети появились доказательства контакта Соболь и Пригожина

Фото: twitter.com/SobolLubov Фото: t.me/rudniki
Фото: Telegram-канал SIL0VIKI Фото: twitter.com/navalnylive Фото: twitter.com/SobolLubov
Юрист ФБК Любовь Соболь и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин встречались, что первая отрицает, а второй подтверждает. Теперь в сети появились доказательства: снимки и показания свидетелей, что "враждующие стороны" контактировали

История с фейковыми новостями и вымогательством со стороны ФБК (Фонда борьбы с коррупцией) в отношении компании-поставщика питания "Конкорд" и ее владельца Евгения Пригожина началась после массового отравления московских школьников. Любыми средствами сторонники блогера Алексея Навального пытаются связать с ними фирму.

Вскоре после этого появились данные, что юрист ФБК Любовь Соболь и глава "Конкорда" встречались в Санкт-Петербурге. Дама этого не отрицала, но увиливала от прямого ответа, а пресс-служба предпринимателя сразу подтвердила.

В одну дверь

Изначально было сделано несколько фотографий обеих сторон этой истории у входа в дом №95 по Невскому проспекту, где находится "Имидж студия Дениса Осипова". Они были опубликованы в Telegram-канале "Медиатехнолог". По уверениям авторов сообщения, в разное время Пригожин и Соболь вошли в одну и ту же дверь.

Информационное агентство "Ридус" обратилось в пресс-службу бизнесмена, в которой ответили, что контакт действительно имел место. Алексей Навальный ранее просил 300 миллионов рублей за молчание относительно отравлений в Москве и якобы связи с ним комбината, уверяли журналисты "Ридуса". Соболь повторила условия, на что получила отказ. Однако, было это несколько позже. Обо всем по порядку. 

Маневры уклонения

Героиня истории, спустя после посещения Петербурга, написала в своем Твиттере невразумительный комментарий, из которого непонятно, подтверждает она факт встречи или же отрицает. 

Фото: twitter.com/SobolLubov

Тогда же было опубликовано расследование, в котором говорится о нарушениях на комбинате "Конкорд". Интересно то, что оно оказалось неверным, что косвенно подтверждает отказ Пригожина от выплат.

В частности, на самой первой фотографии был показан унитаз, который якобы используется как мойка для фруктов и овощей. Проверка показала, что снимок появился в сети еще в 2011 году, что опровергает его причастность к комбинату питания. 

Фото: t.me/rudniki

"Расследователи" быстро отреагировали, но неубедительно. По их словам, фото попало в архив по ошибке. Видео и статья были "отредактированы и перезалиты". Интересно, что "честные сыщики" сразу ошибки не увидели, а вот пользователи в интернете и СМИ смогли. Все это время представители оппозиционера даже не пытались опровергать встречи с Пригожиным.

Фото: twitter.com/navalnylive

Добрый стрингер

В скором времени Telegram-канал SIL0VIKI опубликовал подробную карту маршрутов Любови Соболь и Евгения Пригожина 18 февраля. Именно в тот день они оба заглядывали в "Имидж студию Дениса Осипова". Информацию предоставил аноним, представившийся Добрым стрингером. 

Фото: Telegram-канал SIL0VIKI

18 февраля на "Сапсане" Соболь прибыла в Санкт-Петербург на Московский вокзал. Там ее встретил неизвестный мужчина. Сторонникам из городского штаба встречать ее было запрещено, что они сами и подтвердили изданию.

Первая стадия – принятие

24 февраля во время акций памяти Бориса Немцова, на которых, разумеется, присутствовали и Соболь и Навальный, к ним подходили с расспросами журналисты. Лидеры ФБК комментировать ничего не стали. Блогер-оппозиционер ушел к своей машине, а юрист, похоже в истерическом приступе, написала в Твиттер, что вопросы о Пригожине ее достали и встречи не было. Буквально через пару минут запись пропала. 

 

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