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Украинского шпиона осудили за выдачу секретов Черноморского флота

Фото: www.globallookpress.com
Офицера приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в шпионаже в пользу Незалежной майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова, который будет отбывать наказание в местах лишенных свободы. Сожительницу преступника Анну Сухоносову, которая и помогла украинцам его завербовать, также отправят в тюрьму, но на 9 лет.

По данным ФСБ, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник Игорь Клименок переманил на свою сторону сначала Суханосову. Она же позже помогла уговорить Долгополова стать шпионом. Возможно, россиянка воспользовалась своим женскими чарами и чувствами гражданского мужа, чтобы заставить его предать родину. Вместе влюбленные раскрыли Незалежной сведения о частях и соединениях Черноморского флота.

Обвиненных, которые сознались в содеянном и даже раскаялись, задержали еще в 2017-м. У них есть шанс обжаловать приговор, который еще не вступил в силу. 

Полина ИВАНОВА
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