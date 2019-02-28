В России выбрали самые бесполезные предметы в школе

Нибиру
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Религиоведение и труд ничего не перетрут. Они вместе с рисованием, музыкой и ОБЖ попали в список неугодных дисциплин.
Впрочем, некоторые россияне не видят пользы даже в физике, алгебре, географии и литературе. Правда, таких, к счастью, меньшинство: всего 1% из опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самым необходимым школьным предметом россияне считают математику. На стороне царицы наук 72% респондентов. К слову, их число постоянно растет. Ей в спину дышит русский язык, от которого отстает история, литература и вышеупомянутая физика. Еще реже в жизни наших граждан находят применение иностранные языки, информатика, физкультура и биология, уточняет FlashNord.
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