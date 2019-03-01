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В Керченском проливе неладно: планы Крыма сорвались

Фото: most.life
Из-за непогоды полуостров остался без военной техники

Керченский пролив оказался во власти стихии: там бушует шторм. Все бы ничего, но в этот день в власти республики планировали поставить оружие из Сирии. Речь идет о трофеях, завоеванных во время боев российских военных с террористами. Ожидалось, что они будут представлены жителям Крыма во время выставки "Сирийский перелом", но планам не суждено было сбыться.

По словам главы администрации города Керчь Сергея Бороздина, экспозиция откроется позже.

"Открытие переносится из-за того, что поезд переправляется железнодорожным паромом, который сегодня не ходит по погодным условиям… Открытие перенесем на завтра. Мы видим, что улучшения (погоды), скорей всего будут, и завтра мы сможем провести это мероприятие",

цитирует его "Крыминформ".

Техника будет размещена на 10 раздельных железнодорожных платформах. Среди экспонатов – бронетанки и бронеавтомобили, артиллерия, а также несколько вагонов с стрелковым и холодным оружием, самодельные бомбы, средства коммуникации, экипировка и прочее.

Наибольший интерес вызывает боевая техника террористов, например, танк Т-55, штурмовое авто YPG EAGLE HEAD и так называемый "джихад-мобиль", который представляет собой модифицированный боевиками джип Grand Cherokee.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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