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Россияне пожертвовали отпуском в майские праздники

Фото: www.globallookpress.com
На путешествия нет денег

Устроить себе продолжительные каникулы, объединив долгожданные выходные и приплюсовав к ним дни отпуска, – дорогое удовольствие, если отправиться в экстремальную поездку или выбрать экскурсионный маршрут. Поэтому большинство россиян предпочитают провести первую декаду мая дома.

"Все дорого", – оправдываются они. 

Именно цена стала камнем преткновения для 53% опрошенных специалистами портала TourDom. Ничто не повлияет на решение домоседов, даже если начальство разрешит взять между праздниками отгулы. А вот 18%, может, и рады были бы уехать куда подальше, но руководство не отпускает. Почти треть опрошенных дома ничего не держит, они согласны отправиться в путешествие на все 10 дней.  

Фото: www.globallookpress.com

Спад спроса на майские путевки заметили и турфирмы. В прошлом году желающих сорваться в созданный государством отпуск было гораздо больше. Впрочем, делать выводы рано. Всегда есть место незапланированным каникулам. Многие россияне решаются на отдых в преддверии выходных, пояснила директор турфирмы "КонТур" Ирина Конфетова. Спонтанный выбор, как правило, падает на Турцию и юг нашей страны. 

Ксения АНДРЕЕВА
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