Скончался российский лауреат Нобелевской премии

Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие отечественной науки

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на его секретаря.

Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие отечественной науки. Его открытия стали основой для создания современных электронных устройств. В 2002 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области полупроводников и микроэлектроники.