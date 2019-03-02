Скончался российский лауреат Нобелевской премии

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
207 новости
В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на его секретаря.
Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие отечественной науки. Его открытия стали основой для создания современных электронных устройств. В 2002 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области полупроводников и микроэлектроники.
На путешествия нет денег
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны