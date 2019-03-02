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Скончался российский лауреат Нобелевской премии

Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие отечественной науки

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на его секретаря.

Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие отечественной науки. Его открытия стали основой для создания современных электронных устройств. В 2002 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области полупроводников и микроэлектроники.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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