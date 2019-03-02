В Госдуме назвали Жореса Алферова подлинным патриотом Отечества

Депутаты выразили соболезнования родственникам ученого и отметили его вклад в развитие российской науки

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Алферов внес значительный вклад в развитие научного потенциала страны.

"Жорес Иванович был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время. Лауреат Нобелевской премии, он снискал признание не только в России. Его имя известно всему миру", – добавил Володин.

Он отметил, что память об Алферове навсегда останется в сердцах.

Первый заместитель Председателя Госдумы Иван Мельников считает, что образ Жореса Алферова станет ориентиром для будущих ученых.

"Это был не просто великий ученый, совершивший ряд научных прорывов, которые принесли ему мировую славу, но и великий человек. Мудрый, стойкий, с большим сердцем, чистыми помыслами и совестью", – добавил он.

Председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал Алферова подлинным патриотом Отечества, который всегда был авторитетом для коллег и всего общества.

Заместитель Председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов гордится тем, что работал с Жоресом Алферовым в Государственной Думе.

"Он всегда занимал принципиальную позицию, он очень многое сделал для нашей страны, для поднятия ее авторитета. Вечная память, соболезнования родным и близким", - сказал Неверов.

В 2000 году Жорес Иванович Алферов стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике.

С 1989 года ученый был народным депутатом СССР. В 1995 году впервые избрался депутатом Государственной Думы второго созыва.