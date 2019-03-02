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Снижающее давление растение обнаружили на огородах

Фото: www.globallookpress.com
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Продукт способен избавить от гипертонии

Высокое давление доставляет множество проблем человеку. Специалисты утверждают, что справиться с гипертонией можно и без лекарств. По их словам, в пищу необходимо добавлять шпинат, который благотворно влияет на кровеносную систему.

Отмечается, что растение обладает большим количеством калия. Этот элемент способен снизить высокое давление. Кроме того, шпинат является источником витамина А, К и магния. При этом продукт можно выращивать даже на собственной даче, передает Healthline.

Однако, чтобы растение помогло в борьбе с гипертонией необходимо придерживаться диеты, сбалансированного питания и уделять время физическим упражнениям.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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