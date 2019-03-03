Маск влюбился в русский язык

Бизнесмен поблагодарил пользователей Сети за поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к МКС

Компания американского инженера SpaceX провела запуск в воскресенье, 3 марта. Несмотря на ложную тревогу на российском сегменте Международной космической станции о поломке системы генерации кислорода после стыковки, операция прошла как нельзя лучше.

Российская поклонница Илона Маска отметила в Twitter, что "космические энтузиасты России" рады за успехи его команды. На это сообщение предприниматель ответил: "Спасибо за добрые слова", чем вновь буквально взорвал интернет.