Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Маск влюбился в русский язык

Бизнесмен поблагодарил пользователей Сети за поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к МКС

Компания американского инженера SpaceX провела запуск в воскресенье, 3 марта. Несмотря на ложную тревогу на российском сегменте Международной космической станции о поломке системы генерации кислорода после стыковки, операция прошла как нельзя лучше.

Российская поклонница Илона Маска отметила в Twitter, что "космические энтузиасты России" рады за успехи его команды. На это сообщение предприниматель ответил: "Спасибо за добрые слова", чем вновь буквально взорвал интернет.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне остались без майского отпуска

На путешествия нет денег

Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей