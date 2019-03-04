Жителей "хрущевок" обозвали "скотобазой"

Чиновник из Роскосмоса затеял спор о моральном облике "простых смертных" россиян

Юрист Роскосмоса Станислав Жарков вызвал праведный гнев интернет-пользователей после того, как опубликовал жесткий пост в Facebook о горожанах, которые переселяются из старых домов под снос в новойстройки. По мнению Жаркова, этот "контингент" настолько некультурный, что свои новые дома он быстро загадит.



Началось все с комментария Жаркова: "Неплохо, конечно, жаль только контингент из хрущевок засрет это все за пару лет". Оскорбленные пользователи не без злорадства поинтересовались у автора, не голубых ли кровей часом сей господин, на что тот еще больше разошелся.

"Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?"

– "потроллил" он в ответ.

То ли словесные баталии не оценили в пиар-службе Роскосмоса, то ли одумался сам Жарков, прикинув в уме возможные последствия на работе за порочащие компанию высказывания, но его комментарии были стерты. Но скриншоты успели сохранить "добрые люди", а через некоторое время ими поделился Тelegram-канал "Медиатехнолог".

Однако чиновника пользователи просто так не оставили, и уже под его следующим постом на другую тему они устроили ему разнос (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Попал чинуш", – написал Сергей Гостев.



"Обычная классическая лимита со своей классической психологией. Охота была на всех реагировать. Их в Москве как .....-)" – высказалась Wilhelmina Lawson.

"Да этому организму плевать на комменты, он там сидит и ухмыляется. Типа жизнь же удалась, правовой отдел в Роскосмосе )) Надо бы его у подъезда подловить, предъявить за слова. Интересно, там он такой же будет герой или матка опуститься как у девочки ? )" – поинтересовался Сергей Фролов.

"Чего ж Вы хотели, в стране уже 30 лет идет антиотбор. В результате Космосом занимаются те, кто в нормальные времена фарцевал – и то, в лучшем случае. Отсюда и ужимки, и понты всей этой рвани", – написалMichael Shaturin.

"Прощай теплое кресло, здравствуй жестокий мир хрущевок", – съехидничал Дамир Ибатуллин.

Жарков возглавил департамент нормативно-правового обеспечения Роскосмоса почти год назад, отмечает "Царьград". До этого он работал в других госкорпорациях – Росатоме и Роснано.