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Восьмое марта влетит в копейку: названы цены на цветы

Российский рынок завалят голландскими и французскими тюльпанами

Тюльпаны в Международный женский день обойдутся в 35-100 рублей за штуку. Цены на символ Восьмого марта будут зависеть от сорта, рассказала президент Ассоциации российских флористовВалентина Сафронова. 

" Ценник тоже разный, на наши отечественные тюльпаны это 35-45 рублей за штуку, а французские могут стоить 90-100 рублей за штуку, голландские в пределах 60-80 рублей", – цитирует ее "Вечерняя Москва". 

По ее словам, лучше выбирать тюльпаны с окрашенным бутоном – тогда они простоят дольше. 


Марина МОНРО
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