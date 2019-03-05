Восьмое марта влетит в копейку: названы цены на цветы

Российский рынок завалят голландскими и французскими тюльпанами

Тюльпаны в Международный женский день обойдутся в 35-100 рублей за штуку. Цены на символ Восьмого марта будут зависеть от сорта, рассказала президент Ассоциации российских флористовВалентина Сафронова.

" Ценник тоже разный, на наши отечественные тюльпаны это 35-45 рублей за штуку, а французские могут стоить 90-100 рублей за штуку, голландские в пределах 60-80 рублей", – цитирует ее "Вечерняя Москва".

По ее словам, лучше выбирать тюльпаны с окрашенным бутоном – тогда они простоят дольше.



