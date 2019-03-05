Самый яркий и неоднозначный правитель Советского Союза запомнился рядом пророчеств. Они начинают сбываться

Ровно 66 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Сталин. Его личность до сих пор вызывает ожесточенные споры в России. Кто он – жестокий тиран или эффективный руководитель? С течением времени его биография обрастает удивительными историями и легендами, а также высказываниями о будущем России и мире.

Так, в одной из статей в журнале "Диалог" за 1998 год приводится фраза Сталина, сказанная им во время беседы с революционеркой Александрой Коллонтай: "Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже". Вождь пролетариата утверждал, что после его смерти мировой сионизм будет яростно мстить СССР за его достижения и успехи.

"Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний", – утверждал советский генсек.

Сталин понимал, что сила СССР в единстве объединенных под его флагом народов. Именно это единство будут пытаться разрушить внешние силы. Поэтому "острие борьбы" будет нацелено на уничтожение этой дружбы, на "отрыв окраин от России". В результате в советском пространстве интернационализм и патриотизм начнет уступать место национализму, в отдельных республиках объявятся "вожди-пигмеи" и "предателей внутри своих наций".

"В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом", – говорил Сталин (цитата по Life.ru).

Несмотря на то, что Сталин предвидел множество пертурбаций в судьбе России, он верил в ее светлое будущее. По его словам, в стране не перестанут сменять друг друга поколения, которые поднимут "знамя своих отцов и дедов", чтобы отдать им должное. Вообще, несмотря на репрессивные методы управления советским (читай российским) народом, он был крайне высокого мнения о нем. Сталин называл его "великим", обладающим ясным умом, стойким характером, смелостью, инициативностью, мечтательностью и рожденным "помогать другим нациям".