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Санкт-Петербург накроет шторм

Порывы ветра достигнут 15 м/с

В Санкт-Петербург в ночь на 6 марта придет шторм. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что порывы ветра достигнут 15 м/секунду. При этом температура воздуха опустится до -13°C, передает FlashNord.

В МЧС порекомендовали жителям Северной столицы пересесть на общественный транспорт, а также не находиться на улице под шаткими конструкциями. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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