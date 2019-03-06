Жизнь дороже денег: друг Захарченко из ФСБ бросил жену с миллионами

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В деле полковника-коррупционера Дмитрия Захарченко нарисовался
еще один удивительный персонаж – некая Ольга Сенина. В ее жизни удивительно то,
что безработная мадам ежемесячно получает ни много ни мало 30 млн рублей.
Этот факт заинтересовал правоохранительные органы, тем более что Сенина – жена сотрудника ФСБ. Он был в доле с борцом против коррупции Дмитрием Захарченко, в чьей квартире обнаружили около 9 млрд рублей наличными.
Как пишет Mash, как только на всю страну прогремел скандал с "золотым полковником", этот неназванный эфэсбэшник бросился наутек заграницу, а все деньги оставил супруге Ольге. Накопленная им сумма тоже впечатляет – 380 млн рублей. Этого оказалось вполне достаточно для жены, чтобы нигде не работать. Однако, теперь женщине приходится объяснять в суде, что деньги на самом деле она заработала собственным честным трудом. Судье она объяснила свои доходы тем, что занималась строительным бизнесом. Впрочем, следствие уже выяснило, что это не так.
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