Жизнь дороже денег: друг Захарченко из ФСБ бросил жену с миллионами

Подельник "золотого полковника" бежал заграницу, а его супруга загремела под суд

В деле полковника-коррупционера Дмитрия Захарченко нарисовался еще один удивительный персонаж – некая Ольга Сенина. В ее жизни удивительно то, что безработная мадам ежемесячно получает ни много ни мало 30 млн рублей.



Этот факт заинтересовал правоохранительные органы, тем более что Сенина – жена сотрудника ФСБ. Он был в доле с борцом против коррупции Дмитрием Захарченко, в чьей квартире обнаружили около 9 млрд рублей наличными.

Как пишет Mash, как только на всю страну прогремел скандал с "золотым полковником", этот неназванный эфэсбэшник бросился наутек заграницу, а все деньги оставил супруге Ольге. Накопленная им сумма тоже впечатляет – 380 млн рублей. Этого оказалось вполне достаточно для жены, чтобы нигде не работать. Однако, теперь женщине приходится объяснять в суде, что деньги на самом деле она заработала собственным честным трудом. Судье она объяснила свои доходы тем, что занималась строительным бизнесом. Впрочем, следствие уже выяснило, что это не так.