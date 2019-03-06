Найдет способ предсказать время смерти

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Американские ученые придумали, как по анализу крови можно предсказать дату кончины пациента. Новая технология получила название GrimAge.
По плазме, извлеченной из капли крови, считывается ДНК, устанавливается биологический возраст владельца и добавляется ряд факторов, влияющих на потенциальную продолжительность жизни, в том числе, диета и уровень образования. Затем устройство выдает актуальный прогноз возможной даты смерти человека.
Исследователи считают, что их разработка пригодится и другим ученым, занимающимся изысканиями в области продления жизни, отмечается в статье, опубликованной на портале Aging.
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