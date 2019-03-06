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Найдет способ предсказать время смерти

Фото: www.globallookpress.com
Новейшие разработки помогут оценить срок жизни

Американские ученые придумали, как по анализу крови можно предсказать дату кончины пациента. Новая технология получила название GrimAge. 

По плазме, извлеченной из капли крови, считывается ДНК, устанавливается биологический возраст владельца и добавляется ряд факторов, влияющих на потенциальную продолжительность жизни, в том числе, диета и уровень образования. Затем устройство выдает актуальный прогноз возможной даты смерти человека. 

Исследователи считают, что их разработка пригодится и другим ученым, занимающимся изысканиями в области продления жизни, отмечается в статье, опубликованной на портале Aging.

Валентина МАЙОРОВА
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