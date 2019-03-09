Тонны золота: тайники с сокровищами Третьего рейха рассекретили

Драгоценности и произведения искусства нацисты вывозили грузовиками

О местонахождении хранилищ стало известно из личного дневника.

Офицер Третьего рейха Эгон Олленхауэр подробно описал тайники. Все они находятся в Польше. Нацисты спрятали сокровища, среди которых – золото, драгоценности и произведения искусства, когда отступали. 260 грузовиков с ценным грузом спрятали по приказу Адольфа Гитлера – чтобы их не смогли обнаружить войска СССР. Как стало известно, в одном из тайников находятся похищенные во Франции картины Ботичелли, Рембрандта, Моне и других мастеров. Всего – 47 полотен. В другом месте хранится около 28 тонн золота.

Сам офицер был одним из руководителей операции. Кроме того, он общался с польскими аристократами, которые отдавали нацистам семейные реликвии, чтобы их сохранить. Об этом пишет Daily Mail.

Сам дневник долгое время принадлежал масонской ложе немецкого города Кведлинбург. Лишь несколько лет назад исторический документ отдали фонду Schlesische Brücke. Его представитель Роман Фурманьяк объяснил, почему сенсационные сведения публике раскрыли только сейчас.

"Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников "Ваффен СС". Это было условием ложи",

– заявил он.