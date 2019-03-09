Московские родители остались довольны работой комбината питания

Представители родительской общественности и управляющих советов школ проинспектировали один из крупнейших пищевых комбинатов Москвы. Гости высоко оценили организацию работы предприятия

Обо всех этапах производства гостям рассказал руководитель школьного направления Кирилл Жидков. На вопросы родителей также ответила председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях Городского Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы Наталья Анпеткова.

Участники экскурсии отметили высокий уровень контроля на комбинате. Попасть внутрь можно лишь после прохождения медицинского осмотра и специального инструктажа. Заболевшие на производство не допускаются. Перемещаться по цехам допустимо только после санитарной обработки открытых частей тела, и облачившись в специальную одежду: шапочки, маски, бахилы и халаты. При переходе из одной зоны производства в другую средства защиты меняют, проходят повторную обработку. Именно таким образом не допускается нарушение микробиологической среды в каждой из зон производства.

Их на предприятии несколько: в одной продукты хранят, в другой – обрабатывают, готовят и упаковывают. Как убедились гости, в производство идут отборные свежие продукты, все сырье имеет разрешительные документы санитарного контроля. Каждый поставленный на комбинат тип продукта хранится отдельно, с оптимальным для него температурно-влажностным режимом, который контролируется специальными датчиками.

"Было интересно посмотреть на то, как все происходит, чтобы иметь понимание, чем питаются наши дети",

– поделилась впечатлениями представитель родительской общественности Кристина Пинкас.

Экскурсию также высоко оценили специалисты по питанию из московских колледжей, куда поступает готовая продукция комбинатов.

"Интересен процесс, как еда собирается, как транспортируется, как готовится",

– отметила специалист по питанию колледжа предпринимательства №11, Анжелика Катасонова.

Стоит отметить, что крупные комбинаты, заинтересованные в качестве и долгосрочной работе на рынке питания, добровольно вступают в специальную саморегулируемую организацию. Как отмечают эксперты, это является гарантом качества работы предприятия, его беспристрастного выбора поставщиков, а также регулярности проверок каждого этапа производства, от поставки сырья до транспортировки готового продукта потребителю.

Подводя итоги экскурсии, родители и специалисты сошлись во мнении, что встреча прошла в форме конструктивного диалога, позволившего обеим сторонам узнать много полезной информации и наладить обратную связь.