Стоит или нет: вредные и полезные для потенции продукты

Этот список нужно знать каждому мужчине

Среди вкусностей на полках магазинов важно выбрать подходящие, чтобы вечер с прекрасной дамой не был испорчен.

Начнем с приятного. Одним из полезных для мужской силы продуктов специалисты называют орехи. Практически все их виды – кладезь витаминов и микроэлементов. Однако фаворитами следует признать миндаль, который способствует выработке мужских гормонов, а также грецкие орехи и кунжут. Последние – практически растительная виагра.

Не стоит забывать и о морепродуктах. Перед ночью любви не помешает полакомиться устрицами, например. В них содержатся цинк и допамин.

Среди фруктов и овощей стоит обратить внимание на бананы, а также апельсины и томаты. Обязательно включите в рацион яйца, богатые витаминами В5 и В6, необходимыми организму.

Если вы хотите, чтобы свидание получило приятное продолжение, не ешьте промышленно произведенное мясо – курицу, говядину, свинину. В них содержится много гормонов, которые животным добавляют в корм, чтобы те быстрее набирали вес.

О пиве тоже стоит забыть. Помимо негативного влияния любого спиртного на потенцию, в пенном напитке присутствуют еще и фитоэстрогены, которые снижают выработку мужских гормонов.

С курением медики также советуют завязать. Из-за никотина происходит сужение мелких сосудов. А это приводит к ухудшению кровоснабжения важного органа.

Обходите стороной кафе быстрого питания. Фастфуд, напичканный трансгенными жирами, здоровья точно не прибавит. Они приводят к генным мутациям и гормональным изменениям.

И конечно, необходимо поддерживать физическую форму и хорошее расположение духа. Тогда вы точно будете на высоте.