Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стоит или нет: вредные и полезные для потенции продукты

Фото: www.globallookpress.com
Этот список нужно знать каждому мужчине

Среди вкусностей на полках магазинов важно выбрать подходящие, чтобы вечер с прекрасной дамой не был испорчен.

Начнем с приятного. Одним из полезных для мужской силы продуктов специалисты называют орехи. Практически все их виды – кладезь витаминов и микроэлементов. Однако фаворитами следует признать миндаль, который способствует выработке мужских гормонов, а также грецкие орехи и кунжут. Последние – практически растительная виагра.

Не стоит забывать и о морепродуктах. Перед ночью любви не помешает полакомиться устрицами, например. В них содержатся цинк и допамин.

Фото: www.globallookpress.com

Среди фруктов и овощей стоит обратить внимание на бананы, а также апельсины и томаты. Обязательно включите в рацион яйца, богатые витаминами В5 и В6, необходимыми организму.

Если вы хотите, чтобы свидание получило приятное продолжение, не ешьте промышленно произведенное мясо – курицу, говядину, свинину. В них содержится много гормонов, которые животным добавляют в корм, чтобы те быстрее набирали вес.

О пиве тоже стоит забыть. Помимо негативного влияния любого спиртного на потенцию, в пенном напитке присутствуют еще и фитоэстрогены, которые снижают выработку мужских гормонов.

С курением медики также советуют завязать. Из-за никотина происходит сужение мелких сосудов. А это приводит к ухудшению кровоснабжения важного органа.

Обходите стороной кафе быстрого питания. Фастфуд, напичканный трансгенными жирами, здоровья точно не прибавит. Они приводят к генным мутациям и гормональным изменениям.

И конечно, необходимо поддерживать физическую форму и хорошее расположение духа. Тогда вы точно будете на высоте.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей