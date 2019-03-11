"Единая Россия" выявила масштабный обман россиян с коммунальными платежами

С жителей 30 регионов страны брали двойную плату за вывоз мусора

Эксперты проекта ЕР "Чистая страна" выяснили, что сразу в трех десятках субъектов РФ граждане вынуждены были дважды оплачивать услугу по утилизации твердых отходов. Об этом сообщил координатор проекта Владимир Бурматов.

По его словам, только за последнюю неделю специалисты "Чистой страны" получили порядка 150 жалоб от людей, которым дважды начисляли платеж за утилизацию мусора. Сообщения поступали из Тульской, Кировской, Иркутской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Костромской и ряда других регионов, в том числе из Крыма. Чаще остальных жаловались жители Башкирии.





"В Уфе плата за содержание жилого помещения в декабре и январе осталась без изменений – 1444 рубля, а в январе появилась дополнительная квитанция на вывоз ТКО. То есть, это типичный случай, когда дополнительная коммунальная услуга появилась, а сокращения платы за жилищную услугу не произошло", – цитирует Бурматова пресс-служба "Единой России".

Примечательно, что жалобы вновь возобновились из Волгоградской области, которая раньше также обращала на себя внимание в связи с этой проблемой. Там плата за содержание жилья осталась на уровне 644 руб., но сверху еще начисляются 459 руб. за обращение с отходами. Такие же случаи замечены в Пензенской и Кировской областях.

Всего в феврале "Чистая страна" выявила 20 российских регионов, жителям которых начисляли двойной платеж за услугу ЖКХ. Счета поступали как от местных операторов услуг, так и от управляющих компаний. Стоимость услуги при этом оставалась прежней, хотя она должна уменьшиться после вычета из нее суммы за услугу по обращению с ТКО.