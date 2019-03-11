"Единая Россия" просит Роспотребнадзор проверить маркировку молочки

Производители хитрят при указании информации на упаковке

В отечественных супермаркетах выявлено 165 случаев нарушения со стороны компаний, выпускающих молокосодержащие продукты. Таков итог всероссийского рейда активистов "Народного контроля" в 53 регионах страны, сообщила координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.



"Как локальные производители продукции с заменителем молочного жира, так и те, кто поставляет продукцию во все магазины страны, продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение", – цитирует ее пресс-служба "Единой России".

Она напомнила, что с 11 января 2019 года в России начали действовать отдельные требования по маркировке молокосодержащим и молочным продуктам. К молокосодержащим товарам, в которых применяется заменитель молочного жира, нельзя применять понятия, которые прописаны в техническом регламенте для молочных товаров. Кроме того, запрещено использовать слова, произведенные от понятий молочной продукции.





Рейд "Народного контроля" затронул более трех тысяч торговых точек. Порядка 3,5 тысяч активистов проверили 247 супермаркетов и магазинов. Кувычко пообещала передать результаты проверки в Роспотребнадзор с тем, чтобы наказать производителей молочки за недобросовестную маркировку. По ее словам, активисты продолжат мониторить ситуацию на отечественных прилавках в силу популярности этой категории товаров.

"Молочная продукция входит в рацион значительной части населения нашей страны. Наша общая задача предотвратить введение в заблуждение покупателей", – сказала Кувычко.

Проект "Народный контроль" инициирован "Единой Россией" в целях повышения информированности граждан в продовольственной сфере, а также для контроля качества продовольственных товаров и услуг.