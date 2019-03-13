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Зима наступает: в столицу возвращаются морозы и снегопады

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь
Температурные скачки могут оказать влияние на здоровье метеочувствительных людей

До конца недели в Центральной России установится настоящая зимняя погода: вновь похолодает и выпадет снег.

Дневная температура 13 марта будет -3-1°С, а вот ночью она опустится до -12°С, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 

При этом синоптик уточнила, что к концу недели в столице потеплеет до +8°С, а в начале следующей недели – уже до +10°С.

Циклон принесет зимнюю погоду не только в центральные регионы страны, но и на Юг России и в Зауралье. В Крыму ожидается сильный мокрый снег, в Краснодарском крае возможны грозы и сильный ветер. 

В Москве по прогнозу Гидрометцентра 14 марта будет +1+3°С, 15 марта – до +4°С, возможен небольшой снег.

Валентина МАЙОРОВА
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