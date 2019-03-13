Ядерный взрыв в США сняли на видео

Испытания были проведены 74 года назад

В США отреставрировали хронику первого ядерного взрыва, проведенного на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико.

Кодовым названием первого ядерного взрыва, случившегося 16 июля 1945 г., стало слово Trinity (в переводе – Троица).

Участники Манхэттенского проекта – американской программы по созданию ядерной бомбы – вспоминали, что от взрыва башня, расположенная рядом с эпицентром, испарилась, а асфальт, уложенный у ее фундамента, превратился в зеленый песок. Вскоре после удара пустыню в Нью-Мексико накрыла страшная ударная волна, напоминает Popular Mechanics.

В 1945 г. американские военные не ограничились испытаниями на собственной территории. Две ядерные бомбы были сброшены в августе того же года на японские города Хиросиму и Нагасаки. По разным оценкам, число жертв достигло 150 – 200 тыс. человек.