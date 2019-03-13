Две трети россиян выступили против хостелов в домах

Гостиницы доставляют гражданам множество неприятностей

Госдума 6 марта приняла в последнем чтении законопроект о запрете использования жилых домов для размещения заведений, оказывающих гостиничные услуги. Опрос среди жителей российских городов показал, что большая часть граждан не готова мириться с неудобствами, которые причиняют им мини-отели, работающие в многоквартирных домах.

Согласно данным ВЦИОМа, в среднем по стране против хостелов выступают 70% граждан. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель еще выше – 80%. Больше всего людей раздражает то, что в их домах появляется много посторонних, причем часто довольно странного контингента. Вместе с ними в жилые дома приходят такие малоприятные явления, как шум, курение, распитие алкоголя.





Свое согласие на размещение хостела в многоквартирном доме не готовы дать 77% респондентов.