Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Госдума 6 марта приняла в последнем чтении законопроект о запрете использования жилых домов для размещения заведений, оказывающих гостиничные услуги. Опрос среди жителей российских городов показал, что большая часть граждан не готова мириться с неудобствами, которые причиняют им мини-отели, работающие в многоквартирных домах.
Согласно данным ВЦИОМа, в среднем по стране против хостелов выступают 70% граждан. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель еще выше – 80%. Больше всего людей раздражает то, что в их домах появляется много посторонних, причем часто довольно странного контингента. Вместе с ними в жилые дома приходят такие малоприятные явления, как шум, курение, распитие алкоголя.
Свое согласие на размещение хостела в многоквартирном доме не готовы дать 77% респондентов.
Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке
Детектив-любитель указал на ряд нестыковок