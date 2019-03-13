Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Колымское "ноу-хау": в Магадане тюленей пустят на колбасу

Фото: Утро.ру
В дальнейших планах – изготовление тушенки и паштетов

В Магаданской области объявили о том, что в регионе впервые запустили производство колбасы из морских млекопитающих.

"Мясо тюленей обладает не только хорошим вкусом, но и пользой – оно низкокалорийное и содержит большое количество полезных веществ, укрепляющих организм", – сообщается в пресс-релизе, опубликованном 13 марта на сайте регионального правительства. 

Отмечается, что производить необычный продукт будет некая частная компания, получившая разрешение на промысел морского зверя 2 года назад. 

Планируется, что производство будет безотходным: из добытых тюленей изготовят жир, паштеты, тушенки, из шкур будут шить меховые изделия, а субпродукты использовать для фармакологии.

Специалисты рыбного хозяйства Магаданской области считают, что проблем с сырьем для производства тюленьей колбасы не будет. По оценкам экспертов, в акватории Дальнего Востока сейчас насчитывается до 50 тысяч голов этих милых морских животных.

В региональном правительстве подчеркнули, что готовы продвигать "колымское "ноу-хау". Во времена СССР тюленье мясо шло только на корм пушных зверьков – песца и норки. Причиной этого является специфический вкус и неприятный аромат ластоногих – резкий рыбный запах сложно замаскировать специями. Однако сейчас специалисты нашли способ справиться с этой проблемой.

Стоит отметить, что колбаса из тюленей – не самый приятный вариант для потребителей. У большинства эти милые животные рождают ассоциации с океанскими просторами, а не с мясорубкой.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей