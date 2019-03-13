"Колымское "ноу-хау": в Магадане тюленей пустят на колбасу

В дальнейших планах – изготовление тушенки и паштетов

В Магаданской области объявили о том, что в регионе впервые запустили производство колбасы из морских млекопитающих.

"Мясо тюленей обладает не только хорошим вкусом, но и пользой – оно низкокалорийное и содержит большое количество полезных веществ, укрепляющих организм", – сообщается в пресс-релизе, опубликованном 13 марта на сайте регионального правительства.

Отмечается, что производить необычный продукт будет некая частная компания, получившая разрешение на промысел морского зверя 2 года назад.

Планируется, что производство будет безотходным: из добытых тюленей изготовят жир, паштеты, тушенки, из шкур будут шить меховые изделия, а субпродукты использовать для фармакологии.

Специалисты рыбного хозяйства Магаданской области считают, что проблем с сырьем для производства тюленьей колбасы не будет. По оценкам экспертов, в акватории Дальнего Востока сейчас насчитывается до 50 тысяч голов этих милых морских животных.

В региональном правительстве подчеркнули, что готовы продвигать "колымское "ноу-хау". Во времена СССР тюленье мясо шло только на корм пушных зверьков – песца и норки. Причиной этого является специфический вкус и неприятный аромат ластоногих – резкий рыбный запах сложно замаскировать специями. Однако сейчас специалисты нашли способ справиться с этой проблемой.

Стоит отметить, что колбаса из тюленей – не самый приятный вариант для потребителей. У большинства эти милые животные рождают ассоциации с океанскими просторами, а не с мясорубкой.