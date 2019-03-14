Найдены самые опасные виды рака для россиян

Сильный и слабый пол по-разному страдают от онкологии

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что чаще всего в России мужчины болеют раком легких, а женщины – раком молочной железы.

"Рак – это болезнь пожилых, поэтому наибольший показатель заболеваемости и у мужчин, и у женщин отмечается в 70-79 лет",

– объяснил доктор в интервью РИА "Новости".

Онколог уточнил, что рак легкого составляет около 17% всех онкологических заболеваний у представителей сильного пола, а у женщин более 20% всех больных раком страдают от злокачественных опухолей молочной железы. При этом заболеваемость раком легкого немного упала после того, как в стране началась активная антитабачная кампания.

По словам Каприна, за последние 10 лет прирост заболеваемости раком в России вырос на 14% – такой высокий показатель связан с несколькими причинами, среди них не последнюю роль играет увеличение продолжительности жизни населения.

Помимо этого, в стране улучшилась диагностика онкологических заболеваний, в том числе и ранних форм рака. Доктор отметил, что смертность от рака в первый год после постановки диагноза стала меньше – за 5 лет этот показатель упал с 26 до 22%. К сожалению, по-прежнему высоким остается число больных, обращающихся к врачам уже на четвертой стадии рака, – таких людей около 20%.

Каприн подчеркнул, что в лечении рака Россия практически не отстает от Запада:

"Русская хирургическая школа очень мощная. С химиопрепаратами проблем тоже нет, с закупками помогает государство. Мы отстаем в кадровом обеспечении, в производстве своих фармпрепаратов, высокоточной аппаратуры".

