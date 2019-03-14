"На лабутенах": министр Орешкин удивил необычной обувью

У политика оказалось отличное чувство стиля

Самый молодой министр России Максим Орешкин регулярно привлекает к себе внимание общественности. На этот раз глава ведомства экономического развития РФ появился на съезде российского союза промышленников и предпринимателей в модных ботинках.

Обувь Орешкина своей красной подошвой, как отмечает Telegram-канал Life Shot, напоминает небезызвестные "лабутены", которым группа "Ленинград" посвятила нашумевший хит. Эти туфли с красной подошвой – фирменный знак дизайнера Кристиана Лабутена.

Правда, судя по видео, повышенное внимание к своей персоне несколько смутило политика.

Орешкин занял пост министра в 2016-м, когда ему было 34 года. В правительственных структурах он работал с 2013-го. До этого Орешин занимал различные должности в финансовых компаниях, например, в ВТБ и Центробанке.