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Израиль нанес удар по сектору Газа

Ближний Восток остается "горячей точкой"

Около сотни целей в Палестине подверглись атаке израильской армии.

По сообщению в Twitter Армии обороны Израиля, удар был нанесен в ответ на пуск двух ракет из палестинского анклава по Тель-Авиву. Израильская столица была обстреляна в четверг, 14 марта, никто из граждан не пострадал.

Ни одна из радикальных палестинских группировок не взяла на себя ответственномть за атаку на Израиль, сообщает ТАСС.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

Валентина МАЙОРОВА
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