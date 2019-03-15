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Около сотни целей в Палестине подверглись атаке израильской армии.
По сообщению в Twitter Армии обороны Израиля, удар был нанесен в ответ на пуск двух ракет из палестинского анклава по Тель-Авиву. Израильская столица была обстреляна в четверг, 14 марта, никто из граждан не пострадал.
Ни одна из радикальных палестинских группировок не взяла на себя ответственномть за атаку на Израиль, сообщает ТАСС.
О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.
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