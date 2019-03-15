Ближний Восток остается "горячей точкой"

Около сотни целей в Палестине подверглись атаке израильской армии.

По сообщению в Twitter Армии обороны Израиля, удар был нанесен в ответ на пуск двух ракет из палестинского анклава по Тель-Авиву. Израильская столица была обстреляна в четверг, 14 марта, никто из граждан не пострадал.

Ни одна из радикальных палестинских группировок не взяла на себя ответственномть за атаку на Израиль, сообщает ТАСС.



О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.