Климатическая катастрофа погубит миллионы людей

Спасти Землю могут только объединенные усилия всего человечества

Глобальное потепление нанесет страшный удар по Азии, Африке и Ближнему Востоку – в этих регионах преждевременная смерть настигнет огромное число людей.

В докладе, который подготовили для ООН 250 экспертов из 70 стран мира, отмечается, что к 2050 г. основными причинами смерти станут рост устойчивости бактерий к антимикробным препаратам и загрязнение питьевой воды.

Кроме того, ученые предупреждают, что вредные вещества, содержащиеся в воде и еде, нанесут серьезный удар по эндокринной системе людей, снижая фертильность у мужчин и женщин и вызывая нейрологические проблемы у детей.

Эксперты указывают, что рост средней температуры в Арктике продолжается. По оценкам климатологов, к 2050 году она повысится на 3-5 градуса, а еще через 30 лет – на 5-9 градусов. В итоге арктические льды полностью растают, а уровень моря повысится. Миллиарды тонн углерода, содержащиеся в вечной мерзлоте, будут выброшены в атмосферу, что усилит парниковый эффект и приведет к дальнейшему потеплению климата.

Специалисты подчеркивают, что правительства развитых стран недооценивают опасность глобального изменения климата, предпочитая действовать по лекалам устаревших стратегий вместо того, чтобы с помощью новых технологий ответить на вызовы, которые ставит перед человечеством эта проблема.



